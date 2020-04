O motorista de 27 anos que causou o acidente que matou pai e filho na Avenida Brasil, em Apucarana, foi preso pela Polícia Militar no final da tarde deste domingo (26).

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu o acidente repassou o caso para a PM. O suspeito é levado para a Delegacia da Polícia Civil, em Apucarana.

Segundo informações, o homem a princípio negou ser o motorista do carro, mas em conversa preliminar com os agentes já entrou em contradição sobre os fatos.