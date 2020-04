Pai e filho de um ano morrem em acidente neste domingo 

Grave acidente no começo da tarde deste domingo (26), na Avenida Brasil, em Apucarana, matou pai, um homem de 31 anos, e o filho de um ano. Em relatório, Polícia Rodoviária Federal (PRF) corrigiu a idade da criança, que primeiramente foi informada 4 anos, mas o correto é um ano.



Segundo a PRF, o grave acidente de trânsito aconteceu no km 199 da BR 369, saída de Apucarana para Arapongas.

Um veículo BMW com placas de Primeiro de Maio, região Norte do Estado, ocupado por duas pessoas, o condutor, que fugiu do local, e uma moça de 23 anos, que teve escoriações leves, seguia pela BR 369, sentido Arapongas a Apucarana, quando o condutor teria perdido o controle da direção em uma curva, invadido a pista contrária e atingido violentamente com sua lateral direita a parte frontal do VW Gol, que seguia regularmente em sua mão de direção em sentido contrário.

Neste veículo VW Gol com placas de Apucarana, haviam quatro pessoas da mesma família. Pai, mãe e dois filhos menores.

O pai, condutor de 31 anos, ainda foi socorrido para o Hospital da Providência, mas morreu após dar entrada. A mãe sofreu lesões graves, um bebê de 18 dias, também sofreu lesões graves e uma criança de apenas um ano de idade veio a óbito no local.

As crianças usavam regularmente os dispositivos de segurança, conforme suas idades.

A PRF juntamente com socorristas, perícia e os demais órgãos compareceram ao local para registro e socorro às vítimas.

A PRF fará a identificação do condutor da BMW para sua devida responsabilização e após a conclusão do Boletim de Acidente de Trânsito, o encaminhará à autoridade policial.