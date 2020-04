Acidente provoca a morte de criança de 4 anos na Avenida Brasil, em Apucarana 

Grave acidente no começo da tarde deste domingo (26), na Avenida Brasil, em Apucarana, provocou a morte de uma criança de 4 anos, em uma colisão entre um Gol e uma BMW.



As equipes do Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Apucarana, se deslocaram até o local para atender quatro pessoas com ferimentos graves, que foram encaminhadas para o Hospital da Providência.



Com a forte batida, a criança foi arremessada para fora do Gol e não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Instituto Médico Legal (IML) já buscou o corpo da criança.



As informações são da Polícia Rodoviaria Federal.