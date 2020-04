A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Apucarana promove costelada beneficente de Dia das Mães, no dia 10 de maio, de 11 às 13 horas, em retirada por drive thru no Ferra Mula.

Quem comprar o cartão terá direito a 1,5 quilo de costela no valor de R$ 90. O Ferra Mula fica na Avenida Irati, 245, em Apucarana.