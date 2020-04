Cantor apucaranense participa de programa de TV comandado por Xuxa, na Record 

O cantor apucaranense Rodrigo Oliveira, o Vitor, da dupla com Vanuti, anunciou neste sábado (25) que vai participar do programa The Four Brasil - 2ª temporada, comandado por Xuxa, na Record.

“Foi mais um momento muito marcante em minha carreira de cantor. Eu só tenho que agradecer a Deus por me proporcionar tantas alegrias nesses 17 anos de música”, disse o compositor em uma de suas redes sociais.

O programa The Four Brasil será exibido na próxima quarta (29), às 22h30.

Vale lembrar que Rodrigo participou do programa The Voice Brasil, da Globo, ao lado de Vanuti, em 2014.