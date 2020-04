Carro abandonado na BR 369 é recolhido pela PRF

Um carro abandonado as margens da BR 369, na entrada de Apucarana na manhã deste sábado (25), chamou a atenção de muitas pessoas que passaram pelo local.

O veículo modelo Escort, branco, estava caído na canaleta da alça de acesso ao Parque Industrial Norte, fechado e sem sinal de batida.



Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local e conferiram através das placas que o veículo estava com débitos de licenciamento, por essa razão, o carro foi recolhido ao pátio conveniado, com apoio da concessionária que administra a rodovia.

O condutor não foi localizado.