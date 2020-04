PM realiza 3 prisões por tráfico no solo Sagrado em Apucarana

A polícia militar (PM) de Apucarana prendeu 3 homens na noite desta sexta-feira (24), pelo crime de tráfico de drogas, em ocorrências individuais. Todas as prisões foram realizadas no Conjunto Solo Sagrado.

Na Rua Alberto Andrade Cury Harfuch, um homem de 41 anos foi abordado em uma residência onde havia denúncias de aglomeração de pessoas e também tráfico de drogas. Com ele, foram encontradas 03 porções de cocaína e 03 porções de maconha, além de 30 reais em notas trocadas.

No mesmo bairro, na Rua Verandir Souza Leite, um homem de 19 anos também foi preso com drogas. De acordo com o boletim da PM, através de denúncias, a equipe chegou até o endereço onde estaria acontecendo tráfico de drogas. No local, em contato com o suspeito, foi realizada a busca domiciliar no local, onde foram encontrados 15 pinos de cocaína.





Na mesma rua, outro homem, este de 26 anos, também foi preso pelo crime de tráfico. O suspeito estava sentado no meio fio da calçada em frente sua residência quando recebeu voz de abordagem, mas ele não quis acatar a determinação policial, sendo necessário o uso da força para poder fazer a revista pessoal e contê-lo. Com ele, os policiais localizaram uma porção de maconha. Dentro da casa, uma outra porção ainda maior da mesma droga foi apreendida, além de dinheiro e uma balança de precisão.





Todos os suspeitos foram presos e encaminhados para a delegacia da cidade, juntamente com o material apreendido.