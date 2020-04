Drive-thru imuniza 1,5 mil caminhoneiros em Apucarana

O sistema drive-thru de vacinação contra a gripe de caminhoneiros, oferecido nesta sexta-feira (24) pela Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, teve grande adesão. O atendimento realizado entre 9 horas e 16 horas nas três entradas da cidade e um quarto ponto em frente à Escola Municipal Durval Pinto, próximo ao Ginásio Lagoão, imunizou 1.560 motoristas de caminhão da cidade e de diferentes regiões do país.

A iniciativa idealizada pelo prefeito Junior da Femac e autoridades de saúde do município, que também foi estendida aos taxistas e motoristas de aplicativos, teve aprovação geral pelos profissionais das três categorias. “Muito boa essa iniciativa de atenção a nós caminhoneiros. Com caminhão pesado não tem como sair da estrada para se vacinar. Isso aqui é uma facilidade muito grande”, avalia o motorista de caminhão Jaime Antonio Pereira, da região de Rondônia, que se imunizou no posto drive-thru disponibilizado ao lado da Unidade da Polícia Rodoviária, próximo a Vila Reis, entrada de Curitiba.



O caminhoneiro da região de Curitiba, Wilson Alves de Souza, também se imunizou no mesmo local de atendimento drive-thru e fez questão de manifestar sua total aprovação a iniciativa. “Com a correria de estrada não tem como parar para ir a uma unidade de saúde para vacinar. O que está sendo oferecido em Apucarana é muito importante para nossa categoria”, afirma Wilson de Souza.



Motorista de caminhão de uma empresa de material de construção de Apucarana, Marcelo da Silva, esteve entre os atendidos no posto drive-thru montado em frente a Escola Durval Pinto. Morador do Jardim Ponta Grossa também alegou falta de tempo para procurar uma unidade de saúde para se vacinar. “É alternativa de tivemos em Apucarana é muito boa. Fui vacinado de dentro do caminhão e foi tudo rápido, sem perda de tempo”, conta Marcelo Silva.



O prefeito Junior da Femac lembra que a iniciativa de dar a oportunidade de caminhoneiros se vacinar contra gripe sem sair da rota das rodovias resultou em mais uma estratégia de sucesso que organizou ao lado diretor presidente da Autarquia de Saúde, Roberto Kaneta e seus assessores diretos. “O trabalho em equipe, com medidas analisadas em conjunto, faz parte da rotina das ações de saúde no município, especialmente neste momento de pandemia do novo coronavírus”, afirma Junior da Femac.



As localizações dos pontos de vacinação drive-thru para os caminhoneiros foram ao lado do Posto da Polícia Rodoviária Federal, na região da Vila Reis, entrada de Curitiba; em frente ao Posto Catarina, na entrada de Maringá; e nas proximidades do “bonezão”, na entrada de Londrina.

A segunda etapa da Campanha Nacional Contra a Gripe teve início dia 16 de abril. A partir daquela data o público-alvo foi estendido a doentes crônicos, profissionais das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo (motoristas e cobradores) e portuários, povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, e funcionários do sistema prisional.



A Autarquia de Saúde está oferecendo a vacina em 24 Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, de 8 horas às 16 horas. Aos portadores de doenças crônicas devem apresentar comprovante médico da sua morbidade.