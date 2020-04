Prefeitura de Apucarana organiza distribuição de máscaras para a população

Apucarana recebeu nesta sexta-feira (24/04) um lote com 104.450 máscaras de tecido laváveis, de um total de 150 mil unidades adquiridas pela prefeitura, que começam a serem distribuídas gratuitamente à população a partir desta segunda-feira (27/04) dentro da estratégia de combate à disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

Coordenadas pelo secretário Municipal de Gestão Pública, Nicolai Cernescu Júnior, as equipes iniciaram de imediato a organização da logística de distribuição que será feita nos bairros com auxílio de 186 soldados do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (30º BIMec) e, para os moradores da área central, pela equipe da Secretaria Municipal de Esportes através de um “drive-thru” instalado no Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão) e que vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.