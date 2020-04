Autarquia de Saúde confirma 14º caso de Covid-19 em Apucarana 

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) confirmou na tarde desta sexta-feira (24), o 14º caso de Covid-19, em Apucarana. O diagnóstico positivo é de um adolescente de 16 anos que fez o exame pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen). Ele apresentou sintomas como febre e tosse, e está isolado em casa.

De acordo com a AMS, 10 casos suspeitos são investigados no município, sendo que cinco pessoas estão internadas no hospital. O novo caso registrado em Apucarana deve sair no boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), desta sexta. Até o momento, dois apucaranenses morreram em decorrência da doença.