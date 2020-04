Rua é reconstruída no Jardim São Pedro, em Apucarana

A completa reconstrução do asfalto é a solução encontrada para um trecho de 400 metros, localizado no Jardim São Pedro, em Apucarana. O asfalto antigo, que estava deteriorado e com toda a estrutura comprometida, está sendo retirado e dará lugar a um pavimento que terá uma capa asfáltica de quatro centímetros de espessura.

A benfeitoria está sendo realizada na Rua Hernando Pombo Ricardo e no prolongamento desta via, a Rua João Luís Orlando. “Além da retirada do asfalto deteriorado, também será necessário a reforma de bocas de lobo, de caixas de passagem, poços de visita e meio fio”, observa o prefeito Junior da Femac.

Junior da Femac salienta que o asfalto foi executado em período anterior à gestão Beto Preto, com uma base inadequada. “Na época, foi feito com uma base de piçarra e, com isso, o pavimento se deteriorava rapidamente, exigindo constante manutenção. Agora a base será reforçada com brita graduada, regularização do subleito e compactação”, assinala.

O prefeito afirma que a reconstrução deste trecho faz parte do projeto de interligação do Jardim São Pedro com o Jardim das Flores, que consolida mais uma etapa do Programa Interbairros. “É uma obra que já estava licitada e precisamos dar continuidade aos prazos legais, mas reitero que, neste momento, a prioridade máxima continua sendo o enfrentamento à pandemia do coronavírus”, frisa Junior da Femac.

De acordo com o secretário municipal de Obras, engenheiro Herivelto Moreno, todo o projeto de ligação prevê, além da reconstrução de 400 metros de asfalto, o recape sobre o paralelepípedo em trecho de cerca de 350 metros e ainda a abertura da rua em trecho de 250 metros, junto ao fundo de vale que separa o Jardim São Pedro do Jardim das Flores.

Os trabalhos de abertura da via, no prolongamento da Rua João Luís Orlando, também já foram iniciados. “A Construtora Vitorino, empresa contratada pelo Município, está executando os trechos simultaneamente. O asfalto que está sendo retirado num dos pontos está sendo utilizado para fazer o aterro na rua que está sendo aberta, na ligação com o Jardim das Flores”, explica o secretário municipal de Obras.

Todo o projeto, que integra o Programa Interbairros, prevê a pavimentação de uma área de 12.617 m² e o investimento será de R$ 1,4 milhão. Os recursos são provenientes do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal (CEF), e contrapartida do Município.