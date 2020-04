ACIA doa máscaras e jalecos para o Hospital da Providência

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana doou nesta semana mais de 2 mil máscaras e 250 jalecos para o Hospital da Providência. O material foi entregue para a diretora geral do Hospital, Irmã Geovana Ramos. Os materiais foram fabricados em indústrias de Apucarana.

O presidente da ACIA, Jayme Leonel, explica que o Hospital procurou a entidade para ajudar neste momento difícil . “Entendemos que temos um papel importante no combate a pandemia e não podemos deixar de ajudar. Esta doação é em nome dos mais de 1.150 associados e nossa intenção é que a comunidade entenda o gesto da ACIA. Outras ações nesse sentido serão feitas pela entidade e a colaboração de todos é de grande importância para superarmos esse período juntos, diz Leonel.

O equipamento segue os padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. “São considerados EPIs e vão proteger Médicos e Enfermeiros que estão trabalhando em prol de toda a sociedade.

“Temos que assumir nossa responsabilidade social e oferecer proteção a comunidade. Estes profissionais que estão na linha de frente do combate a pandemia merecem toda a ajuda possível”, conclui Leonel.

A Irmã Geovana Ramos, diz que estas máscaras e jalecos vão atender cerca de 700 profissionais da saúde. “É uma doação que veio em excelente hora, porque vai fornecer equipamentos a profissionais que estão trabalhando diretamente com pacientes com suspeita ou tratamento do novo CoronaVírus. Agradecemos o apoio da ACIA que sempre nos atende de forma rápida, como exige este momento de combate a Covid-19”, ressalta a Irmã Geovana.