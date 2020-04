PM de Apucarana prende dois homens e apreende maconha na Vila Regina

A polícia militar (PM) de Apucarana prendeu dois homens nesta quinta-feira (23), na Vila Regina. Eles estavam praticando tráfico de drogas.

Após denúncias, os policiais realizaram patrulhamento no endereço denunciado. Dois suspeitos foram abordados, mas o morador da casa negou que haveria drogas em sua residência, porém autorizou a busca domiciliar. Por se tratar de um quintal com mato alto e diversos entulhos, foi acionado a equipe do canil setorial, onde compareceram os policiais militares com o cão "nino", que ao lado da garagem, em meio a um capim, indicou uma sacola contendo 13 porções de maconha envolvidas em um plástico branco, que pesaram juntas a quantia de 334 gramas.





Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois homens que foram encaminhados para a delegacia juntamente com a droga apreendida.