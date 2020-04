Bandidos invadem sítio armados com facas e martelos em Apucarana

Bandidos armados com facas e martelos invadiram um sítio durante a madrugada desta sexta-feira (24), na Avenida Ayrton Senna, em Apucarana. Eles amarraram o caseiro e roubaram diversos objetos, além de um carro.

De acordo com o relatório da polícia militar (PM), a vítima ouviu um barulho dentro de casa por volta da 1h20 da manhã. Ao se levantar, percebeu que a porta da cozinha estava arrombada e que haviam 3 homens encapuzados dentro da casa com facas e martelos nas mãos.



Os ladrões exigiram dinheiro, armas, veneno agrícola, além de perguntar se era fácil o acesso ao gado, sendo que neste momento, amarraram a vítima no chão da cozinha enquanto separavam gêneros alimentícios, botijão de gás, cartões de banco, celulares, panelas, alguns eletroeletrônicos e uma máquina de lavar. Em aproximadamente 30 minutos, os bandidos carregaram o veículo modelo Fiat Tipo e fugiram.



Mais tarde, o veículo da vítima foi encontrado pela polícia, abandonado na Avenida Zilda Seixas do Amaral, no Parque Industrial Norte, e devolvido ao dono. Ninguém foi preso.