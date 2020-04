Apucarana vacina caminhoneiros pelo sistema drive-thru nesta sexta-feira

A Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana vai oferecer nesta sexta-feira (24) estratégia inovadora para atender os caminhoneiros dentro da campanha de vacinação contra a gripe. As três entradas da cidade vão disponibilizar a sistema de drive-thru para imunizar os motoristas de caminhão que transitarem por eles locais. Ainda haverá um quarto ponto de vacinação, localizado em frente à Escola Municipal Durval Pinto, nas proximidades do Ginásio Lagoão, para atender essa categoria de profissionais que reside em Apucarana,além de taxistas e motoristas de aplicativos. Horário de atendimento é de 9h30 às 16 horas

As localizações dos pontos de vacinação para os caminhoneiros ficam ao lado do Posto da Polícia Rodoviária Federal, na região da Vila Reis, entrada de Curitiba; em frente ao Posto Catarina, na entrada de Maringá; e nas proximidades do “bonezão”, na entrada de Londrina. Neste último ponto os motoristas receberão indicação para entrar na via marginal à rodovia.

“Não estamos medindo esforço para facilitar o acesso à vacinação desta importante categoria dos caminhoneiros, mesma atenção que dispensamos aos profissionais da área de segurança. Nossas equipes de saúde foram até o 10º Batalhão da Polícia Militar, a 17ª Subdivisão Policial, e a sede da Guarda Municipal para realizar a imunização desses trabalhadores”, informa o prefeito Junior da Femac.

A segunda etapa da Campanha Nacional Contra a Gripe teve início dia 16 de abril. A partir daquela data o público-alvo foi estendido a doentes crônicos, profissionais das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo (motoristas e cobradores) e portuários, povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, e funcionários do sistema prisional.

A Autarquia de Saúde está oferecendo a vacina em 24 Unidades Básicas de Saúde (veja quadro abaixo), de segunda a sexta-feira, de 8 horas às 16 horas. Aos portadores de doenças crônicas devem apresentar comprovante médico da sua morbidade.

Na primeira etapa da campanha, que priorizou os idosos e trabalhadores da saúde, Apucarana vacinou 15.355 pessoas com 60 anos ou mais, ultrapassando 100% da meta de imunizar 15.227 apucaranenses desta faixa etária.

A terceira fase da campanha ocorrerá a partir de 9 de maio, para professores, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, grávidas, mães no pós-parto, pessoas acima de 55 anos e pessoas com deficiência. A campanha segue até 22 de maio para todos do público-alvo. A meta é vacinar, pelo menos, 90% de cada um desses grupos.

Relação das Unidades Básicas de Saúde que estão realizando vacinação contra a gripe:

UBS MYIOJI KOGURE (JARDIM ACLIMAÇÃO)

Rua: Arthur Thomas s/nº Fone: 3901-1055

UBS – DR ANTONIO SACHELLI (AVENIDA AVIAÇÃO, 3012 – JARDIM COLONIAL)

UBS EMÍLIA CRETUCHI (PARQUE BELA VISTA)

Rua: João Matiuzzi nº279 Fone: 3901-1068

UBS PADRE DOMINIQUE (CAIXA SÃO PEDRO)

Rua: Nelson Miquelão s/nº Fone: 3440-5007

UBS MARIO VERUSSA (DISTRITO DE CORREIA DE FREITAS)

Avenida Getúlio Vargas s/nº Fone: 3901-1067

UBS EROS PACHECO (NÚCLEO AFONSO CAMARGO)

Rua: Guapuruvu s/nº Fone: 3901-1070

UBS ELAYNE MAZUR (JARDIM INTERLAGOS)

Rua: André Korilo nº1190 Fone: 3422-5708

UBS EUNICE PENHARBEL (RESIDENCIAL SUMATRA)

Rua: Ilson Ferreira Guerra s/n Fone; 3424-2189

UBS BOLIVAR PAVÃO (JARDIM AMÉRICA)

Avenida Central do Paraná s/n Fone: 3901-1063

UBS – ANA MARIA PEPATO (JARDIM TRABALHISTA). Rua José Manoel de Oliveira – Jardim Trabalhista

UBS – JOAQUIM TRIZOTTI (NÚCLEO ADRIANO CORREA)

Rua: Serra do Mar s/nº Fone: 3901-1056

UBS – LEOPOLDO HARTWIG JR. (VILA NOVA)

Rua: Marcílio Dias s/nº Fone: 3901-1031

UBS MARIA DO CAFÉ (JARDIM PONTA GROSSA)

Rua: Emiliano Perneta s/nº Fone: 3901-1030