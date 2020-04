Apucarana confirma o 13º caso de coronavírus

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou nesta quinta-feira (23), mais um caso do novo coronavírus, em Apucarana. Agora o município soma 13 casos da doença.

Segundo informações da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), trata-se de uma mulher de 38 anos, que está internada no Hospital da Providência. O exame foi feito pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen).



No total, a região tem 42 casos de Covid-19 e seis mortes nos municípios de Apucarana (2), Arapongas (1), Ivaiporã (1), São João do Ivaí (1) e Manoel Ribas (1).

Paraná

O informe divulgado nesta quinta-feira (23) inclui também mais 62 pacientes recuperados, totalizando 564 – 52% das pessoas que contraíram o novo coronavírus se recuperaram e foram liberadas do isolamento com segurança.A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta quinta-feira (23) 19 novos casos de Covid-19 no Paraná e mais dois óbitos.

O número de confirmações sobe para 1.082 e as mortes para 60. O boletim inclui também mais 62 pacientes recuperados, totalizando 564 – 52% das pessoas que contraíram o novo coronavírus se recuperaram e foram liberadas do isolamento com segurança.

Os 19 novos casos foram registrados em Curitiba (9), Ponta Grossa (3), Cascavel (2), Santo Antônio do Caiuá (1), Apucarana (1), Londrina (1), Siqueira Campos (1) e Guaíra (1).Os óbitos ocorreram nos municípios de Siqueira Campos e Santo Antônio do Caiuá.

Os dois pacientes estavam internados, com 54 e 92 anos, respectivamente.São 112 municípios paranaenses com casos confirmados do novo coronavírus. A quantidade de pacientes que residem fora do Paraná segue a mesma: 14 confirmados e dois óbitos, conforme detalhamento no Informe Epidemiológico.