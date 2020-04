Caminhão de Apucarana carregado com milhares de máscaras falsificadas é apreendido em SP

Um caminhão com placas de Apucarana, carregado com milhares de máscaras falsificadas, foi interceptado e apreendido na manhã desta quinta-feira (23), no Brás, região central de São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil, as máscaras de tecido têm emblemas de marcas famosas. Qualquer reprodução de um produto ou logomarca sem a devida autorização do detentor dos direitos caracteriza falsificação. Na mesma carga também foram apreendidos bonés e outros produtos contrabandeados.

Conforme informações apuradas pela polícia, o caminhão seria descarregado em um shopping na região central da capital paulista. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre presos. A polícia prossegue investigando o caso para descobrir a empresa que fabricou as peças piratas.