Homem armado é preso no centro de Apucarana

A polícia militar (PM) de Apucarana prendeu nesta quarta-feira (22), um homem de 56 anos que portava uma arma de fogo, no centro da cidade.



A PM foi acionada por pessoas que passavam pela Rua Osório Ribas de Paula e viram o homem com a arma na cintura. Uma viatura foi deslocada até o endereço e os policiais encontraram o suspeito, com as características que haviam sido repassadas.



Durante a abordagem, foi localizado um revólver calibre 22, com 7 munições intactas. O suspeito de identificou como sendo estrangeiro, e foi encaminhado até a delegacia da cidade.