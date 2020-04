Bombeiros atendem incêndio em residência na manhã desta quinta-feira em Apucarana

O Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionado no início da manhã desta quinta-feira (23) para atender a uma ocorrência de incêndio em residência na Avenida Central do Paraná, região do Jardim Ponta Grossa.

A residência de alvenaria atingida pelas chamas fica nos fundos de outra casa, onde mora o proprietário do imóvel. Foi ele quem acionou os bombeiros.

De acordo com a tenente Ana Paula Zan Lorenzzi, não havia moradores na residência incendiada, apenas alguns móveis. Ela disse ainda que não é possível afirmar as causas do incêndio, mas existe a suspeita de quem alguém possa ter ateado fogo propositalmente, já que a energia elétrica da casa encontrava-se desligada.

A edificação ficou completamente destruída. Ninguém se feriu.