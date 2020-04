Hospital da Providência contrata novo médico infectologista

O Hospital da Providência realizou a contratação de um novo médico infectologista, Dr. Flávio Jun Kazuma, que atuará junto ao Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e também agregará ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus realizado pelos Hospitais de Apucarana.

“Dr. Flávio somará esforços ao bom trabalho de controle de infecção já realizado nos Hospitais pelo SCIH e a comissão de controle da infecção hospitalar (CCIH), além de integrar a equipe multidisciplinar de enfrentamento do Covid-19, criada para apoiar e disseminar este trabalho junto aos nossos pacientes e equipe. Atuará também em parceria com o Dr. José Ruy no plantão médico do serviço de infectologia”, explica Guilherme Borges, diretor executivo do Hospital da Providência e Materno Infantil.

Dr. Flávio atua há 20 anos como infectologista. “Durante esse período pude acumular conhecimento na vigilância epidemiológica e parte do nosso trabalho será evitar que haja transmissão e contaminação da equipe dos hospitais pelo Covid-19, viveremos semanas importantes, pois a incidência de infectados está crescendo no Brasil e os profissionais que estão à frente dessa pandemia precisam estar bem e seguros para atender a população”, afirma Dr. Flávio.

“Agradecemos a toda a nossa equipe, que deixa todos os dias suas casas. Vamos passar por esse momento difícil desta pandemia com a ajuda e bom trabalho de todos. Boas vindas ao Dr. Flávio, estamos certos de que ele dará seguimento ao bom trabalho que foi realizado pelo Dr. José Ruy junto ao SCIH”, finaliza Guilherme.