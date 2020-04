Prefeito de Apucarana estuda reabertura do shopping e academias

O prefeito, Junior da Femac, estuda a reabertura do shoppings e academias de ginástica de Apucarana, em horários alternados e com limite de pessoas por estabelecimento.

Atualmente, esses segmentos não essenciais estavam fechados por força de decreto do Governo do Estado, como forma de prevenção durante a pandemia do novo coronavírus. Junior explica que, com uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), os municípios passam a ter autonomia para decidir no seu âmbito acerca destas questões.

“Vamos definir os critérios para reabrir o Shopping CentroNorte e as academias de ginástica, com limitação da ocupação de espaços e regras tais como a disponibilização de álcool gel para higienização das mãos e uso de máscaras”, disse o prefeito na noite desta quarta-feira (22), durante transmissão ao vivo pela página da prefeitura no Facebook.

