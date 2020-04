Prefeitura repassa R$ 120 mil para a “Casa do Dodô”

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria de Assistência Social e do Conselho Municipal de Assistência Social, oficializou nesta quarta-feira (22), o repasse de R$120 mil para a Casa do Dodô. O recurso é proveniente do Governo Federal e o Município tem a responsabilidade legal de fazer o repasse, mediante o devido cumprimento de todas as normas legais por parte da Casa do Dodô.

O prefeito Júnior da Femac informa que o Município mantém parceria com a entidade, que é uma residência inclusiva destinada ao atendimento de pessoas com necessidades especiais que, por diversos motivos, tiveram o vínculo familiar rompido. “Trata-se de um belíssimo trabalho de resgate social, que tem todo o nosso apreço. Sem dúvidas esses recursos serão muito bem empregados pela entidade”, assinala Júnior.

A secretária de Assistência Social, Ana Paula Nazarko relata que a residência inclusiva abriga atualmente 10 pessoas maiores de 18 anos. “A Casa do Dodô é uma entidade que não visa fins lucrativos e, além de apoio governamental, está aberta a receber contribuições da sociedade. Além de recursos financeiros é possível colaborar com materiais escolares, roupas, alimentos, material de limpeza, entre outros itens”, relata a secretária.

O local conta com uma equipe multidisciplinar composta por nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, assistente social e acompanhamento espiritual. Mais informações sobre a residência inclusiva e como fazer doações podem ser obtidas no site http://casadododo.com.br ou pelo telefone 3422-9728.