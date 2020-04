Banco de leite do Hospital da Providência precisa de doações

As doações de leite materno diminuíram em decorrência da pandemia do novo coronavírus, mas as mamães que estão amamentando os próprios filhos podem se tornar doadoras sem precisar sair de casa. “Temos uma parceria muito grande com o Corpo de Bombeiros de Apucarana e também com a Autarquia Municipal de Saúde que buscam o leite materno na casa das doadoras”, explica a enfermeira coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital da Providência, Julia Parra.

O Banco de Leite fornece o leite materno pasteurizado aos bebês internados nos 10 leitos da UTI Neonatal e para os quatro leitos da Unidade de Cuidados Intermediários Convencional do Hospital Materno Infantil. “Para que possamos suprir 100% desses leitos com leite materno, precisamos da ajuda das mamães que estão amamentando e para doar é simples, é preciso que tenha os exames de pré-natal todos negativos e que entrem em contato conosco por telefone pelo número (43) 3420-1479”, explica Julia.

O leite materno é primordial para os bebês internados. “Todo bebê precisa ser alimentado com leite materno, mas o bebê que nasceu prematuro precisa mais ainda, porque o intestino e o estômago são completamente imaturos. Você que quer doar leite não precisa sair de casa, você pode ajudar a salvar uma vida no conforto do seu lar”, finaliza.