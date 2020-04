Sivana reforça campanha Mesa Brasil em Apucarana

O Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) reforça a toda a comunidade apucaranense sobre a importância de contribuir com a campanha Mesa Brasil, lançada na última semana pelo Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, em parceria com empresas de comunicação do Paraná. A iniciativa visa a arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza, álcool em gel, luvas e máscaras. Esses itens, ao final da campanha, serão doados a famílias carentes.

Aída Assunção, presidente do Sivana, explica que, assim como ocorre em todo o Paraná, em Apucarana, o Sesc será o receptor das doações. Ao fim da campanha, os itens serão distribuídos às entidades assistenciais cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social (CMDCA), de Apucarana, e à secretaria municipal de Assistências Social. O modelo de distribuição também é o mesmo em todo estado.





O Mesa brasil também conta com a participação do Exército Brasileiro, que atua na campanha na área de logística para facilitar o transporte das doações nas diversas regiões do estado.



A gerente do Sesc, unidade de Apucarana, Márcia Salete Campos Dallagnol, comenta que as doações podem ser feitas no Sesc, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17 horas. Neste período, as equipes estarão à disposição da comunidade para receber as doiações.

A proposta da campanha é estimular a solidariedade neste momento de enfrentamento da situação e responsabilidade de todos diante do atual cenário de calamidade pública e insegurança alimentar da população economicamente vulnerável.





Mesa Brasil

O Mesa Brasil Sesc – um programa com credibilidade, rastreabilidade e compromisso social que atua em todo o Brasil há mais de 25 anos – é uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício. Seu objetivo é contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de pobreza, em uma perspectiva de inclusão social.





O programa existe no Paraná desde 2003 e, somente em 2019, foram distribuídos no estado, pelo Mesa Brasil, mais de dois milhões e 100 mil quilos de alimentos, complementando a alimentação de mais de 115 mil pessoas em 82 municípios. A parceria contou com doações de 371 empresas e 632 instituições sociais cadastradas no Programa foram beneficiadas.

SERVIÇO



Campanha de arrecadação de alimentos

O que pode ser doado: alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza, álcool em gel, luvas e máscaras.



Locais de arrecadação: unidades do Sesc em todo o Paraná



Em Apucarana, o Sesc fica na Rua São Paulo, nº 150, próximo à UPA, na Vila Feliz, das 9h às 17 horas, de segunda a sexta-feira.



Mais informações: (43) 3308-2500