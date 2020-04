PEDRO NEY DE OLIVEIRA, 56 anos. O sepultamento acontece ao meio dia desta quarta-feira no cemitério Cristo Rei.

DIRCE FESTRAITS AGOSTINI, 85 anos. O sepultamento acontece as 16h no cemitério Portal do Céu.

TEREZA SOARES HOMEM, 89 anos. O sepultamento ocorreu as 10h no cemitério municipal de Arapongas.