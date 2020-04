Homem tenta furtar retroescavadeira em Apucarana

Um homem tentou furtar uma retroescavadeira na noite desta terça-feira (21), na Avenida Pinho Araucária, no Núcleo Afonso Camargo. A máquina está sendo utilizada na recuperação asfáltica do bairro, e estava sendo levada no momento em que um morador do local percebeu a movimentação e foi atrás para saber o que estava acontecendo.

Ao chegar ao lado da cabine de comando, o morador questionou o homem de onde estaria indo com a máquina. Nesse momento, o suspeito desceu da cabine e saiu correndo.



A PM foi acionada e o responsável da empresa proprietária do maquinário foi avisado. Um funcionário da empresa, que é operador da máquina esteve no local, e afirmou que a referida máquina só liga através de senha e que o furto foi feito por alguém que entende do maquinário. A máquina está avaliada em 700 mil reais.



Uma empresa de vigilância foi acionada e ficará no local para fazer a guarda dos maquinários que estão na via.