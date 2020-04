PM de Apucarana encontra foragido escondido dentro de sofá na Vila Nova

A polícia militar (PM) de Apucarana recapturou um preso foragido escondido dentro de um sofá, durante a noite desta terça-feira (21), na Vila Nova.

A PM recebeu denúncias de que o foragido por crime de roubo, de 36 anos, estaria escondido na Rua Carlos Nazato, na casa de uma companheira.

Chegando no local, eles foram recebidos pela mulher, que informou que que estava separada do foragido e que há muito tempo não via ele. Ela permitiu a entrada da equipe, que realizou uma varredura na residência e não localizou homem. Não convencidos, os policiais passaram a fazer uma busca mais minuciosa, e encontraram o homem, escondido dentro de um sofá.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da cidade para as providências.