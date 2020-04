Empresas de Apucarana iniciam produção de máscaras e jalecos para combater pandemia

Com a pandemia do Covid-19, as indústrias do setor de confecções de Apucarana tiveram que parar suas produções. Foi neste momento que o Sindicato das Indústrias do Vestuário do Vale do Ivaí (SIVALE) agiu rapidamente, criando oportunidades para seus associados. A presidente do SIVALE, Elizabete Ardigo, conta que encontrou nas máscaras e jalecos necessários para o atendimento de profissionais da saúde, a oportunidade de retomar a produção. Na sexta-feira (17), seis indústrias deram inicio a produção, e outras 40 indústrias começam nesta semana suas produções, quando chega o restante dos materiais.

“Após alguns contatos conseguimos um pedido para produzir 5 milhões de máscaras e mais de 700 mil Jalecos para um órgão público. Foi traçado um planejamento para reunir os associados e dividir esse pedido entre o grupo”, explica Ardigo.





Depois de formado este grupo, o SIVALE orientou na busca pela matéria prima, serviços e fornecimento de amostras. Foram dias de preparação, organização e planejamento. “São mais de 3 mil pessoas envolvidas em todo o trabalho. Desde as indústrias e oficinas de costuras que estavam a mercê desta crise. Todos vão participar de uma produção coletiva de máscaras. Nunca na história de Apucarana tivemos uma unidade tão grande do setor do vestuário. Como presidente do SIVALE me sinto realizada em ver a união destes empresários, que empregam tantas famílias em nosso município e com isso vão garantir muitos empregos” conta Ardigo.

O SIVALE vai continuar essa ação de mercado buscando outros pedidos. “Convidamos aqueles que ainda não participam do SIVALE para se associar, pois trabalhamos para fortalecer o setor do vestuário, através do associativismo”, destaca Elizabete.

O SIVALE completa, em 2020, 35 anos de fundação. Como sindicato patronal, sua função sempre foi a representação da classe empresarial na defesa dos interesses coletivos. Mas, diferente de outras entidades, o SIVALE não realiza somente as negociações coletivas. Além de oferecer cursos de capacitação e missões de negócios, criou o Apucarana Fashion Day, que é considerado um dos maiores eventos de moda do Paraná, envolvendo indústrias que tem marca própria em desfiles, showroom e rodada de negócios.