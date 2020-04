Apucarana inicia substituição de mais de 4 mil luminárias

Oito bairros da região leste de Apucarana serão os primeiros atendidos pelo novo pacote de investimentos em iluminação pública liberados pelo prefeito Júnior da Femac. A frente de trabalho, que inicia nesta segunda-feira (20/04) e prevê nos próximos meses a troca de 4.133 luminárias antigas por outras mais modernas e eficientes, terá início pelo Jardim Colonial, seguindo para os jardins Aviação e Santos Dumont, residenciais Sumatra 1, 2 e 3, Residencial Jaçanã e Jardim Santiago.



O prefeito Junior da Femac faz questão de frisar que a prioridade máxima no município, neste momento, é o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. “Neste caso, trata-se de um recurso ´carimbado´, considerando que ele é arrecadado pela prefeitura por meio da Contribuição de custeio da Iluminação Pública (Cosip) e só pode ser utilizado para este fim”, explica o prefeito, acrescentando ainda que este investimento de modernização da iluminação tinha um processo de licitação em andamento desde novembro de 2019.

Nesta primeira fase, que deverá absorver 30 dias de serviços, serão substituídas 750 luminárias antigas vapor de mercúrio de 80 watts e vapor de sódio de 70 watts por novas de vapor metálico de 100 e 150 watts, garantindo uma iluminação pública mais moderna e eficiente.

“Em Apucarana iluminação pública é levada muito a sério, pois é fundamental para que inúmeras atividades realizadas no período noturno aconteçam com maior segurança, como o funcionamento de escolas, faculdades, lanchonetes, bares, restaurantes, igrejas, indústrias e comércios em geral”, frisa o prefeito Júnior da Femac.

Ele relata que Apucarana possui um parque com 18 mil lâmpadas e, gradativamente, a administração municipal vem investindo em melhorias. “Em 2016, o ex-prefeito Beto Preto promoveu investimento de R$4,6 milhões na substituição de 5 mil destas luminárias e agora, com este novo pacote, promovemos a modernização de mais da metade do nosso parque”, destaca Júnior.





Segundo explica o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), engenheiro eletricista Lafayete dos Santos Luz, os serviços deste novo pacote de investimentos serão realizados por uma empresa especializada contratada pelo município via licitação. “Os equipamentos adquiridos são os mais modernos disponíveis no mercado, possuindo como diferencial um sistema de proteção antivandalismo (pedradas). São materiais de padrão internacional, muito utilizados em cidades da Europa, como por exemplo, Genebra, na Suíça”, relata Luz. De acordo com ele, o início dos trabalhos pela região leste é simbólico. “Revela mais uma vez uma das principais bandeiras da gestão Beto Preto e Júnior da Femac, que é atender a cidade dos bairros para o centro”, pontua o diretor-presidente do Idepplan,

Vias de maior fluxo terão luminárias com tecnologia LED

Das 4.133 luminárias que serão trocadas, 3 mil lâmpadas serão de vapor metálico, sendo 2,2 mil de 100 watts e 800 unidades de 150 watts. As demais 1.133 luminárias serão de LED e vão atender as avenidas Minas Gerais, Governador Roberto da Silveira, Irati, Corifeu de Azevedo Marques, Munhoz da Rocha, Clotário Portugal, ruas Ponta Grossa, Padre Severino Cerutti, Osvaldo Cruz, Osório Ribas de Paula, Deolindo Massambani, Koiei Tatesuji, Ouro Branco, Nagib Daher, Cristiano Kussmaul, Pinho Araucária, Nova Uckânia, bem como as praças Rui Barbosa e Interventor Manoel Ribas (Redondo).

Serão 762 unidades de 190 watts e 371 unidades de 250 watts. “O LED oferece uma luz branca, com cores mais definidas. Outra vantagem é que ela possui cinco anos de garantia e 10 de durabilidade. Ainda é um pouco mais cara que as de vapor metálico, mas também gasta menos energia, por isso optamos em instalá-las neste momento em avenidas e ruas de grande fluxo, atendendo aos comércios, transporte coletivo e às forças de segurança”, esclareceu o prefeito Júnior da Femac.

A vencedora da licitação foi a empresa M.S. Iluminação e Eletricidade Ltda, de Apucarana, que tem 270 dias para executar os serviços. O investimento na troca das 4.133 luminárias é na ordem de R$2,6 milhões, com recursos oriundos da Contribuição para custeio da iluminação pública (Cosip), paga pelo contribuinte na conta de energia elétrica.