Prefeitura de Apucarana conclui nova iluminação do Parque Biguaçu

A empreiteira MCA Consultoria, vencedora do processo de concorrência pública, acaba de entregar o novo projeto de iluminação do Parque Biguaçu e do seu entorno. “A prefeitura investiu R$ 530 mil na ampliação e modernização do sistema iluminação, com instalação de entradas de energia, tubulações, cabos, lâmpadas e reatores em 230 postes na parte interna, além de mais luminárias de LED em 70 postes no entorno do parque”, informa o prefeito Junior da Femac.

Os moradores da região já comemoram a qualidade da iluminação nas ruas João Luiz Orlando e Paulo Setubal, entre as ruas Bandeirantes e Nações Unidas. “A iluminação nesta região do Jardim são Pedro era bastante deficitária. E, agora, as famílias já podem até fazer caminhadas na nova pista do parque, que tem luminárias próprias e são reforçadas pela iluminação de LED nas ruas”, assinala Junior da Femac.





O engenheiro Marcelo de Castro Abdala, da MCA Consultoria, assegura que a qualidade de luminosidade do parque e seu entorno é de alto padrão em tecnologia. “As luminárias de LED têm garantia de 90 mil horas, o que representa uma durabilidade superior a 8 anos”, assinala.

O engenheiro eletricista Lafayete Luz, diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), diz que na área de iluminação o Parque Biguaçu e os moradores da região foram contemplados com um sistema de alta qualidade, garantindo mais luminosidade e segurança.

Ao anunciar a conclusão das obras de revitalização do Parque Biguaçu o prefeito faz questão de frisar que, atualmente, o foco prioritário da gestão é o enfrentamento da pandemia do coronavírus. “Mas, com relação à essa obra, é preciso esclarecer que a licitação aconteceu no ano passado e que havia recursos próprios oriundos da COSIP (Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública)”, esclareceu.





Todo o paisagismo, plantio de grama, passarelas internas, pista de caminhada em concreto alisado, acessos, área de estacionamento, novo parque infantil (em madeira plástica), rampas de acessibilidade, lixeiras, bancos, mesas e reforma de quiosques estão prontos.

RECUPERAÇÃO DO CANAL – Falta agora uma pequena parte da recuperação do canal do Córrego Biguaçu, que está sendo concluída pela empreiteira Romo Pavimentadora Ltda. O trabalho mantém as características originais do canal, eliminando muitos pontos de erosão e outros em que as raízes das árvores danificaram parte da estrutura.

Nas laterais do canal está sendo feita a recomposição das pedras, enquanto o leito está sendo revestido de concreto nos locais danificados. Também está prevista a instalação de um guarda-corpo (gradil) nos cerca de 600 metros do canal que corta o parque, para garantir maior segurança às pessoas.

O trabalho, executado em pedra argamassada e dentro das características originais da obra, acontece em três trechos: da rua José Cardoso Sobrinho até a rua Ítalo Ado Fontanini; o segundo da Rua Ítalo Ado Fontanini até rua Nações Unidas e, o trecho três, da Rua Nações Unidas até a Rua Humberto Contato. O investimento é da ordem de R$300 mil.





“A revitalização desta área era uma reivindicação muito antiga da população, em especial dos moradores mais próximos, que frequentam o espaço com maior frequência”, assinala Júnior da Femac.

Conforme argumenta ele, trata-se de uma grande área verde, próxima do centro da cidade, que foi transformada em parque há 40 anos, na gestão do ex-prefeito Voldimir Mirão Maistrovicz. “Assim como foi feito em outras áreas de lazer, nós já tínhamos um planejamento para intervenção no Biguaçu, com recursos economizados na gestão Beto Preto”, afirma o prefeito, assinalando que o Biguaçu abriga ainda o Parque São Francisco e o Parque da Bíblia, além de canchas de bocha e malha.