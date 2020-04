Ladrões roubam e agridem comerciante em Apucarana

A polícia militar (PM) de Apucarana foi acionada na tarde desta segunda-feira (20) para atender a uma ocorrência de roubo a mão armada na Rua Luiz Geralda de Souza, no Jardim Araucária.

O proprietário de um estabelecimento comercial disse que estava no local, trabalhando, quando 3 jovens entraram, dois deles armados um com revólver e outro com pistola, e deram voz de roubo. Os jovens levaram dinheiro e um celular.



Um dos ladrões que estava sem arma de fogo, ainda teria agredido a vítima com socos na cabeça. Eles fugiram pela mata próxima ao local.