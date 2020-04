Apucarana tem mais um caso confirmado de coronavírus

Mais um caso de Covid-19 foi confirmado nesta segunda-feira (20), em Apucarana. A informação foi divulgada no boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) que mostra 12 casos no município.

Segundo informações da Autarquia Municipal de Apucarana (AMS), o último diagnóstico positivo é de uma mulher de 71 anos, que fez o exame em um laboratório particular e está em isolamento domiciliar.

Conforme a AMS, outros 11 casos suspeitos aguardam resultado de exame no município.

No Paraná, o número de casos aumentou para 1007. 19 foram confirmados nas últimas 24 horas. Do total, 419 pacientes já estão recuperados, sendo 230 do interior e 189 da capital. Os dados de Curitiba são referentes ao dia 18 de abril.

Os dados da Sesa apontam 59 pacientes residentes no interior do estado recuperados da Covid-19 a mais que a última planilha, divulgada na sexta-feira.

Do total, 116 casos são de pacientes do sexo feminino, representando 50,4%, e 114 do sexo masculino, 49,6%.

As faixas etárias registradas que apresentam mais casos de recuperação são de 30 a 39 anos, com 69 pessoas liberadas de tratamento da doença, e de 40 a 49 anos, com 50 recuperados. A planilha aponta pacientes recuperados na faixa de 10 meses a mais de 90 anos.

As Regionais de Saúde que registram maior número de pessoas recuperadas são: 17ª Regional de Londrina, com 54; 15ª Regional de Maringá com 27, cidades da 2ª Regional Metropolitana, também com 27, e a 9ª regional de Foz do Iguaçu, com 24 pacientes recuperados.

CASOS NOVOS - Há 40 dias o Paraná registrava os primeiros seis casos, em 12 de março. De lá para agora a doença levou à morte 51 pessoas e no total 1007 moradores do estado têm o diagnóstico de Covid-19 confirmado laboratorialmente.

105 municípios paranaenses já registram ao menos um caso de Covid-19 confirmado. Curitiba tem 369 casos, 36,64% do total de casos do Paraná. Londrina já confirmou 94 pacientes com a doença e Cascavel está com 64 e Maringá 41 registros positivos para o SARS-CoV-2. Os demais 439 casos estão em 101 municípios do Estado.

Os óbitos foram registrados em 24 municípios, sendo Curitiba com a maior quantidade: 9 mortes em decorrência da Covid-19. Londrina teve sete mortes, Maringá cinco e Campo Mourão quatro, todas em consequência da doença. Outros 20 municípios somam 26 ocorrências.

ATUALIZAÇÃO - O paciente do sexo masculino que foi a óbito residia em Santa Mônica, tinha 85 anos e estava internado em Paranavaí. As 19 confirmações desta segunda-feira (20) foram registradas nos municípios: Apucarana (1), Curitiba (9), Fazenda Rio Grande (1), Ibiporã (1), Jacarezinho (1), Londrina (2), Pato Branco (1), Pinhal de São Bento (1), Telêmaco Borba (1) e Umuarama (1).

Observações: Um caso confirmado de Curitiba foi transferido para Campo Largo. Um caso confirmado de São Paulo foi transferido para Curitiba.