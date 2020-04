Retificação: Prefeitura de Jandaia do Sul informa que apenas uma moradora morreu com suspeita de Covid-19

A Prefeitura de Jandaia do Sul retificou informação divulgada pelo TNOnline nesta segunda-feira (20), sobre dois moradores do município que teriam falecido no Hospital da Providência em Apucarana e que foram testados para Covid-19.

Em nota, o Departamento de Saúde esclarece que houve apenas uma morte com suspeita da doença. A paciente estava internada no Hospital da Providência e o exame ainda não foi liberado ainda o resultado pelo Laboratório Central de Curitiba (Lacen).

Trata-se de uma mulher de 75 anos, diabética e hipertensa, que passou por atendimento pelo Pronto Atendimento Municipal no dia 18 de abril e foi encaminhada para o hospital.