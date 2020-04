Pacientes de Jandaia do Sul que morreram no Hospital da Providência são testados para coronavírus

O setor epidemiológico da 16ª Regional de Saúde (RS) de Apucarana, confirmou nesta segunda-feira (20), que dois pacientes que vieram a óbito no Hospital da Providência neste domingo (19), foram testados para Covid-19.

Os pacientes seriam moradores de Jandaia do Sul, um homem e uma mulher, ambos de 75 anos. De acordo com a RS, a mulher apresentava quadro respiratório e o homem apresentava comorbidades como pressão alta e problemas cardíacos. Os testes para Covid-19 são realizados obedecendo aos protocolos do Ministério da Saúde.



O material colhido para os exames foi encaminhado nesta segunda-feira (20) ao Laboratório Central do Paraná (Lacen). Não há previsão para a divulgação dos resultados.