Ladrão armado rende casal e rouba caminhonete em Apucarana

A polícia militar (PM) de Apucarana atendeu a uma ocorrência de roubo a mão armada na manhã deste domingo (19), em uma empresa na Rua Deolindo Massambani, Parque Bela Vista.

De acordo com o relatório da PM, um casal foi rendido por um homem armado de revólver assim que chegaram à empresa. Posteriormente, o casal foi amarrado e levado para dentro da guarita do porteiro, juntamente com mais dois funcionários que já estavam amarrados.





Neste roubo foi levado um pequeno valor em dinheiro, uma Toyota Hilux, e celulares dos funcionários. Ninguém ficou ferido. A polícia investiga o caso.