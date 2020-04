A semana começa e segue com mais nuvens em parte do leste do estado, enquanto as temperaturas tem elevação mais lenta, menos variação durante o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), algum nevoeiro pode formar pela manhã entre áreas de serra e vale do setor. Nas demais áreas mais sol e esquenta um pouco mais a tarde.

Em Apucarana, a previsão é de dias ensolarados com máxima de até 28ºC, mas com manhãs e noites mais frias, com mínima de até 12ºC.