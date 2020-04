16ª Regional de Saúde confirma 2ª morte por Covid-19, em Apucarana

A 16ª Regional de Saúde (RS) confirmou neste domingo (19), a segunda morte por Covid-19, em Apucarana. A vítima é um homem de 47 anos que estava internado no Hospital Norte do Paraná (Honpar), em Arapongas.

O advogado Gilvando Pereira da Silva foi diagnosticado com a doença, e por fazer parte do grupo de risco, estava sendo tratado na sala de emergência do Honpar, antes de ser transferido à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Segundo informações dos órgãos de saúde, o quadro dele evoluiu rapidamente para uma síndrome respiratória aguda grave e Silva sofreu parada cardiorrespiratória.

Gilvando era muito conhecido na cidade e sua morte dele gerou grande comoção nas redes sociais. O corpo será sepultado neste domingo no Cemitério Municipal de Londrina, sem velório por conta da pandemia do novo coronavírus.

OUTRA MORTE

Mais cedo, a 16ª RS já havia confirmado a morte de um paciente internado no Hospital da Providência, que também foi diagnosticado com a doença. O corpo de Clodoaldo Paulino de Oliveira foi sepultado neste domingo no Cemitério da Saudade, sem velório.

CASOS CONFIRMADOS

Em transmissão ao vivo pelo Facebook na tarde de sábado (18), o prefeito Apucarana, Junior da Femac, confirmou 11 casos de Covid-19, no município. Segundo ele, outros 11 casos suspeitos da doença estão sendo investigados e 46 foram descartados.