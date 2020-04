Apucarana registrou a primeira morte por Covid-19 no município. A informação foi confirmada na manhã deste domingo (19), pela 16ª Regional de Saúde (RS).

A vítima é um homem de 51 anos que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Hospital da Providência, e que faleceu nesta madrugada.

Outro apucaranense com Covid-19 morreu no Hospital Norte do Paraná (Honpar) no em Arapongas. A informação também foi confirmada pela autarquia.