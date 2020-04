Secretário de Saúde do Paraná Beto Preto reforça importância do isolamento social; assista

Praticamente um mês após o primeiro caso confirmado de Covid-19 no Paraná, o Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto considera a situação do Estado razoável e reforça a importância do isolamento social como medida de evitar a propagação do novo coronavírus.

Durante entrevista exclusiva ao site TNOline, o secretário disse que vê com preocupação o aumento de pessoas circulando nas ruas.

"Tem um momento que a economia não aguenta, e nesse momento as pessoas estão achando necessário que é preciso voltar trabalhar, a circular, sei que não dá para ficar parado,porém do ponto de vista sanitário, eu tenho que alertar, todo esse movimento que estamos vendo nas ruas hoje vai acabar sendo o que vai elevar os casos positivos dentro de 15 dias, já na entrada no inverno, no mês de maio. Vejo com preocupação tudo isso. Tenho falado, é preciso manter o isolamento no que for possível, com isso estamos controlando os casos no Paraná. Precisamos redobrar a atenção, quem for sair de casa que tome todos os cuidados, evite aglomerações, em filas, bancos, caixas, todas essas atitudes precisam ser repensadas, se não vamos facilitar para o vírus," explica.

O secretário ainda reforçou que o pico da doença no Paraná deve acontecer entre maio e junho. "A projeção é que aconteça um surto da doença em meados de maio, aproximando de junho, com a chegada do frio, com a ampliação das síndromes respiratórias agudas chegado aos pontos de atendimento, nos hospitais, e é nesse momento que podemos ter um acúmulo de casos e um colapso. Por isso é importante a diminuição da circulação do vírus," detalha.

