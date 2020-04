Final de semana deve ser de tempo estável em Apucarana e região 

O sábado (18) será de tempo estável no interior do Paraná, com pouca nebulosidade. A amplitude térmica continua alta, ou seja, pela manhã os valores ficam amenos, mas se elevam à tarde. Entre os Campos Gerais, RMC e litoral o céu fica com nuvens baixas e/ou nevoeiros (principalmente na madrugada e manhã), pois os ventos transportam umidade do Oceano. Nas praias deve garoar por alguns momentos, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 11ºC, a temperatura máxima deve chegar aos 24ºC. Não existe a previsão de chuva para a cidade ou região.

Domingo (19)

No domingo há novamente uma maior concentração de nuvens entre a região central e o litoral do Paraná, ainda em função do transporte de umidade do Oceano. Ao longo do dia o sol também aparece. Nas praias persiste a condição para alguma garoa ocasional. Entre o norte, noroeste, oeste e sudoeste paranaense pouca nebulosidade, com temperaturas elevadas à tarde.