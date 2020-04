Vídeo mostra ações da Prefeitura de Apucarana contra o coronavírus

A Prefeitura de Apucarana divulgou nesta sexta-feira (17) nas redes sociais um vídeo institucional com as principais ações realizadas pela administração no enfrentamento ao novo coronavírus. O material traz como destaque a abertura do Pronto Atendimento do Coronavírus no térreo da Autarquia Municipal de Saúde (AMS). O espaço atende exclusivamente pacientes com sintomas do Covid-19 e conta com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Outro destaque são as ações de proteção à população e também aos profissionais de saúde, como a compra de máscaras e de sabonete líquido para distribuição à população do município. O trabalho de desinfecção frequente de todo o ambiente do Pronto Atendimento e de outros pontos de aglomeração na cidade, como a região do terminal urbano e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com aplicação de hipoclorito, também é um diferencial apresentado.

O vídeo também traz depoimentos do prefeito Junior da Femac e do ex-prefeito de Apucarana e secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, além de palavras de otimismo para a superação desse grande desafio mundial de saúde.

Assista: