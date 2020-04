Supermercado doa 59 cestas básicas para vendedores ambulantes, em Apucarana

A Prefeitura de Apucarana recebeu nesta sexta-feira 59 cestas básicas, que foram doadas pelo Supermercado Cidade Canção e serão repassadas a vendedores ambulantes. Os beneficiados foram definidos pelas secretarias municipais de Fazenda e Assistência Social, a partir da análise dos ambulantes cadastrados no Município.

A doação é uma contribuição do supermercado neste momento em que houve a redução das atividades econômicas, por conta de medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus. De acordo com a secretária municipal da Fazenda, Sueli Pereira, representantes do supermercado procuraram a Prefeitura para propor a iniciativa. “Entramos, então, em contato com a Secretaria de Assistência Social e fizemos o levantamento junto ao nosso cadastro econômico”, explica Sueli.

Entre os beneficiados, estão vendedores com o cadastro atualizado e em atividade de algodão doce, pipoca, frutas, doces e salgados, entre outros. “A exemplo de outros trabalhadores, os vendedores ambulantes também sentem os reflexos da redução da atividade econômica e estas cestas com certeza ajudarão neste momento de dificuldade”, frisa a secretária municipal de Fazenda, acrescentando que as pessoas beneficiadas foram contatadas por telefone e a retirada aconteceu no Centro Social Urbano.