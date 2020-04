Homens cortam barbas para evitar coronavirus; entenda

Aos 21 anos o jovem Gabriel Ferreira precisou mudar o visual e pela primeira vez retirou toda a barba, devido à pandemia do coronavírus. Ele acredita que foi preciso tomar a decisão para melhorar a higienização em seu rosto.

"Tomei a decisão devido ao coronavírus e para poder usar melhor a máscara. Usar a máscara com barba coça muito.Tomei esta atitude porque continuo trabalhando normalmente, e acredito que todo cuidado é pouco, visto que o vírus ainda não tem cura e cresce cada vez mais entre nós. Pretendo manter a barba curta enquanto vírus permanecer," detalha.



Para o jovem não foi nada fácil cortar a barba. "Não foi nada fácil tirar a barba, pois essa foi a primeira vez na vida que tirei. Me senti estranho no começo, mas agora comecei a acostumar," disse.



O empresário Eduardo Carvalho de 42 anos pensado também na higienização aparou a barba e pretende não deixar crescer, pelo menos por enquanto.



"Eu sempre tive barba tamanho médio, não muito grande, mas nessa época é preciso ser mais higiênico, evitar a propagação do vírus. O vírus está ai, vai que gruda na barba né. Vou manter baixinha por que eu acho importante nesse momento de pandemia," ressalta.

O advogado Klerson Vaccari de 28 anos também tomou uma atitude, ele que sempre usou barba aparou no mínimo, por causa do isolamento social.

"Com a quarentena, com isolamento social, como medida de prevenção para evitar a propagação do vírus, estou ficando mais em casa, diminui as vezes que fui ao barbeiro, por isso resolvi diminuir o tamanho. Não tirei toda barba, mas aparei bem," comenta.

Kleber Alves que tem uma barbearia no centro de Apucarana disse que a procura por clientes que querem aparar ou tirar por completo a barba aumentou em 80%. "Nossa procura aumentou muito, uns 80%. Meus clientes, muitos pediram para tirar por completo, ou aparar no mínimo. Os clientes falam que resolveram tirar ou aparar por causa das máscaras, a barba grande atrapalha e também pelos cuidados com a saúde, por causa do coronavírus."



O barbeiro Euler Rufatto que também atende no centro de Apucarana disse que realmente a procura pela mudança no visual foi grande. " A demanda para cortar a barba ou aparar cresceu em quase 90%. Até eu diminui o tamanho da minha barda. Todos nós estamos preocupados com a propagação da Covid-17, temos que nos cuidar e dar bons exemplos," finaliza.

Segundo a assessoria técnica da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), o vírus sobrevive no cabelo e na barba.

A orientação é de tirar ou aparar a barba, por causa da proximidade com boca e nariz, que são áreas de transmissão do vírus.

Para quem decidir manter a barba ou o bigode, a indicação é que o cuidado deve ser maior com a higienização da área.

Muitos famosos também resolveram cortar a barba, os apresentadores Danilo Gentili, Felipe Andreoli, o cantor Marcos da dupla com Belutti e Luan Santana já entraram nessa onda e postaram em suas redes sociais.