Final de semana deve ser de tempo seco e com temperaturas amenas 

Poucas mudanças nas condições do tempo nesta sexta-feira (17) no Paraná. O ar mais seco continua dificultando a formação de nuvens de chuva, por isso ao longo da manhã e tarde o sol predomina em boa parte do Estado. Na faixa leste, entre Curitiba e litoral, a nebulosidade varia um pouco mais durante o dia, em função dos ventos que sopram do Oceano. Temperaturas seguem baixas no amanhecer, mas já se elevam mais à tarde no interior, segundo o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 10ºC, a temperatura deve chegar aos 24ºC durante a tarde. Não existe precisão de chuva para o município e região.

SÁBADO (18)

Sábado com tempo estável no interior do Paraná, com pouca nebulosidade. A amplitude térmica continua alta, ou seja, pela manhã os valores ficam amenos, mas se elevam à tarde. Entre os Campos Gerais, RMC e litoral o céu fica com muitas nuvens, pois os ventos transportam umidade do Oceano. Nas praias deve garoar por alguns momentos.