Rapaz corre atrás de ladrões e impede furto de carro em Apucarana 

Um jovem de 24 anos ao perceber que um carro estava sendo furtado, correu atrás dos suspeitos e impediu o crime. O veículo não era dele, mas sim de um motorista do transporte coletivo. A ocorrência aconteceu por volta das 19h10 de quinta-feira (16), na Rua Guarapuava, no centro de Apucarana.

Conforme a Polícia Militar (PM), ligações no 190, informaram que tinha um homem com um facão correndo atrás de outro, após uma tentativa de furto.

Um equipe encontrou o rapaz e o suspeito na Rua Rua Ítalo Ado Fontanini. O jovem contou que estava passando próximo do terminal urbano quando um motorista chegou correndo e pediu ajuda pois o carro dele estaria sendo furtado.

O motorista contou que dois suspeitos estavam mexendo no carro dele. Quando o jovem se aproximou a dupla saiu correndo.

O rapaz pegou um facão que estava no carro, correu atrás dos suspeitos e conseguiu deter um dos envolvidos. Populares ajudaram segurar o ladrão até a chegada da PM.

Ao voltar na região do terminal, a PM percebeu que o veículo estava com os fios de ignição cortados, com sinais de tentativa de ligação direta.

O suspeito foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana