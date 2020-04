Projeto da UTFPR Apucarana fabrica protetores faciais para profissionais de saúde

Um projeto da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus de Apucarana, está fabricando máscaras de proteção facial que serão destinadas aos profissionais da saúde do município para o enfrentamento do novo coronavírus. A produção dos equipamentos de segurança, que cobrem todo o rosto, começou em 26 de março de forma experimental com o uso de uma impressora 3D e atualmente a capacidade aumentou para 30 máscaras por dia. Mas para continuar a produção, eles dependem de doação de matéria-prima.

O professor do curso de Engenharia Elétrica, Thales Eugenio Portes de Almeida disse que está em contato com a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) para viabilizar a entrega das máscaras para o uso dos profissionais de saúde de Apucarana e região.

“A origem do projeto é da República Tcheca, onde um dos pioneiros da indústria de impressora 3D lançou um modelo simples e rápido para ser 'impresso' para fazer mascaras que cobrem o rosto todo do profissional de saúde, assim que começou a se espalhar o coronavírus pela Europa. Aqui em Apucarana começamos a produzir essas mascaras baseado no modelo deles”, conta o professor.

Almeida explica que o processo para construção das máscaras começa no computador. Segundo ele, o modelo em 3D do suporte é convertido para um arquivo na linguagem da impressora. “A impressora obedece aos comandos do arquivo e vai derretendo um filamento de plástico no caminho indicado pelo arquivo, e assim vai depositando, camada a camada, até 'imprimir' objeto do modelo. Uma vez pronto o suporte, fazemos a viseira com uma folha de acetato e furos que encaixam no suporte. Também encaixamos um elástico no suporte para prender na cabeça do usuário”, ilustra.



De acordo com ele, cerca de 20 máscaras estão prontas para serem entregues aos profissionais de saúde. “Conseguimos produzir até 30 mascaras por dia, assim que conseguirmos mais matéria-prima”, afirma.