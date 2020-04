Apucarana inicia nesta quinta-feira a 2ª etapa da vacinação contra gripe

Com atendimento realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), entre 8 horas e 16 horas, Apucarana inicia nesta quinta-feira (16) a segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação Contra Gripe. A partir desta quinta-feira o público-alvo é estendido a doentes crônicos, profissionais das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo (motoristas e cobradores) e portuários, povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, e funcionários do sistema prisional.

De acordo com o Ministério da Saúde, o transporte e a entrega de cargas são serviços essenciais durante a pandemia da COVID-19. Por isso, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transportes coletivo, além de trabalhadores portuários se juntam ao grupo prioritário da segunda fase da campanha.

Essas três categorias de profissionais devem buscar a vacina em qualquer serviço público de vacinação do país, independente do seu estado de residência, pois transitam em todo o Brasil. Recomenda-se a apresentação de algum documento comprobatório, como carteira de trabalho, contracheque com documento de identidade, carteira de sócio (a) dos sindicatos de transportes, carteira de habilitação (categorias C ou E).

“Na primeira etapa da campanha, que priorizou os idosos e trabalhadores da saúde, Apucarana vacinou 15.355 pessoas com 60 anos ou mais, ultrapassando 100% da meta de imunizar 15.227 apucaranenses desta faixa etária”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O prefeito informa que a vacina está à disposição a partir desta quinta-feira em 24 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Apucarana, de segunda a sexta-feira entre 8 e 16 horas. Apenas quatro unidades de saúde da cidade não farão a imunização: UBS Julia Reczkowski, do Núcleo Habitacional Marcos Freire; UBS Rute Eugênio, do Jardim Vale Verde; UBS Philipe Weckewerth, no Jardim Milani; e UBS João Marioto, na Vila Formosa.

O diretor presidente da Autarquia de Saúde, Roberta Kaneta, orienta aos portadores de doenças crônicas a apresentarem comprovação das condições clínicas específicas. Trabalhadores da saúde e idosos que ainda não tiverem sido vacinados na primeira fase poderão se imunizar durante esse período da segunda etapa.

A terceira fase da campanha ocorrerá a partir de 9 de maio, para professores, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, grávidas, mães no pós-parto, pessoas acima de 55 anos e pessoas com deficiência. A campanha segue até 22 de maio para todos do público-alvo. A meta é vacinar, pelo menos, 90% de cada um desses grupos.