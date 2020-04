Quinta-feira será de tempo estável e seco, prevê Simepar 

Apucarana registrou 8ºC ao amanhecer. Durante a tarde a temperatura deve chegar aos 23ºC e não existe a previsão de chuva.

A quinta-feira (16) de tempo estável no Paraná, ainda em função da presença da massa de ar seco e frio. Destaque novamente para as baixas temperaturas previstas na madrugada e início da manhã, com possibilidade de geadas fracas no sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e RMC. Ao longo da manhã e tarde o sol predomina, com índices de umidade relativa baixos no período de maior aquecimento, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

SEXTA-FEIRA

Poucas mudanças nas condições do tempo nesta sexta-feira no Paraná. O ar mais seco continua dificultando a formação de nuvens de chuva, por isso ao longo da manhã e tarde o sol predomina em boa parte do Estado. Na faixa leste, entre Curitiba e litoral, a nebulosidade varia um pouco mais durante o dia, em função do ventos que sopram do Oceano. Temperaturas seguem baixas no amanhecer, mas já se elevam mais à tarde no interior.