Idoso é detido após ameaçar irmã e o pai em Apucarana 

Um idoso de 63 anos foi detido por violência doméstica após ameaçar a irmã de 39 anos e o pai de 89. O motivo seria um empréstimo. A confusão aconteceu no Núcleo João Paulo, na Rua Rio Corumbataí, em Apucarana, na tarde de quarta-feira (16).

A mulher chamou a Polícia Militar (PM) e disse que seu irmão realiza ameaças de morte, agressão, ofende com palavrões e que a situação já aconteceu algumas vezes. Ela contou que nesta quarta, o suspeito foi até a casa dela, onde também mora o pai deles.

Conforme a irmã, a confusão com o irmão seria por que ele queria R$5 mil emprestado, como o pai não deu o dinheiro, ele ficou bastante alterado

A PM informou que o suspeito não estava no local quando a viatura chegou, porém, após alguns minutos o idoso novamente foi até a frente da casa da família e fez outras ameças.

Ainda de acordo com a PM, o idoso estava embriagado e agressivo, com várias lesões por diversas partes do corpo, provavelmente por tombos por causa dos efeitos da bebida alcoólica.

Todos foram encaminhados para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.