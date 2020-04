Paciente morre por problemas respiratórios e hospital faz exame para coronavírus em Apucarana

Um paciente do Hospital da Providência morreu no início da noite desta quarta-feira (15) por problemas respiratórios. De acordo com o protocolo adotado pelas autoridades de Saúde do país, um exame para saber se a pessoa tinha sido infectada pela Covid-19 foi feito. O resultado deve ser divulgado nos próximos dias.

Quem deu a informação foi o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, que realizou uma transmissão ao vivo pelas redes sociais também no início da noite desta quarta. Não há mais informações sobre a vítima, como sexo, idade e se ela apresentava alguma comorbidade.